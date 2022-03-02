بايدن: بوتين زعزع استقرار العالم بغزوه لأوكرانيا

واشنطن- (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعى لزعزع استقرار العالم بعمليته العسكرية ضد أوكرانيا.

وفي أول خطاب حول حالة الاتحاد مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي( 0200 بتوقيت جرينتش) ، اعتبر بايدن أن بوتين أخطأ التقدير "عندما ظن أن الغرب وحلف شمال الأطلسي" لن يرد على ذلك.

وقال بايدن: "قبل ستة أيام، سعى فلاديمير بوتين إلى زعزعة أسس العالم الحر معتقدا أنه يستطيع أن يجعله ينحني لأساليبه المهددة لكنه أخطأ في الحساب بشكل سيء".

وأضاف: "لقد قوبل بجدار من القوة لم يتوقعه أو يتخيله أبدا. لقد قابل الشعب الأوكراني".

ورأى الرئيس الأمريكي أن نظيره الروسي "بات معزولا" أكثر من أي وقت مضى.