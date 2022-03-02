تركيا: روسيا وافقت على سحب طلب تقدمت به للسماح بمرور بعض سفنها الحربية عبر البوسفور

أنقرة- (د ب أ):

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده طلبت من موسكو سحب طلبها بشأن السماح لسفن غير مسجلة ضمن أسطول البحر الأسود الروسي بعبور المضائق التركية، وإن الحكومة الروسية قبلت ذلك.

وأضاف أن تركيا أبلغت جميع الدول المشاطئة للبحر الأسود وغيرها بأنها ستطبق اتفاقية مونترو الخاصة بالمضائق بشكل حرفي ودون انتهاج أي ازدواجية في المعايير، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية التركي أن بلاده "لا تميل للمشاركة في العقوبات ضد روسيا" على خلفية تدخلها العسكري في أوكرانيا.

وقال تشاووش أوغلو في تصريحات لقناة "خبر تورك" المحلية مساء الثلاثاء : "لم نشارك في مثل هذه العقوبات بشكل عام من حيث المبدأ، ولا نميل للمشاركة في العقوبات الحالية أيضا".

وأكّد أن العقوبات المفروضة على موسكو "قد تؤثر سلبًا على أعضاء الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى أيضًا بجانب الاقتصاد الروسي".

وذكر أن تركيا تدرس بشكل مفصل جميع القرارات المتعلقة بالعقوبات، وخاصة ما يتعلق بتأثيرها على اقتصاد البلاد وأمن إمدادات الطاقة لديها.

وشدّد على أن بلاده لم تتلق أي طلب أو ضغوط من الدول الأخرى للمشاركة في العقوبات على روسيا.

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن الطرفين الروسي والأوكراني يبحثان عن أرضية من أجل عقد اجتماع جديد للتفاوض لكن اللقاء ربما يتأجل لبضعة أيام أخرى.

وعبر عن أمل بلاده في أن تركز الاجتماعات القادمة على تحقيق وقف إطلاق النار، وأن أنقرة قدمت نصائحها الودية لكلا الطرفين في هذا الإطار.

وأوضح أن الأمر الملح حاليًا هو وقف إطلاق النار وسيكون هناك متسع من الوقت لاحقًا لإجراء لقاءات حول القضايا السياسية، "فلا يمكن الحصول على نتيجة وسط القصف المتواصل".