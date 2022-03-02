السفير الأوكراني في إسرائيل ينتقد رفضها لاجئين أوكرانيين غير يهود

رام الله-(أ ش أ):

انتقد السفير الأوكراني في إسرائيل يفين كورنيتشوك، أمس الثلاثاء، قرار وزارة الداخلية الإسرائيلية بعدم قبول لاجئين أوكرانيين من بولندا أو المجر.

وقال السفير يفين كورنيتشوك في مؤتمر صحفي - حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية - إنه يشعر بخيبة أمل من قرار إسرائيل، وقارن لاجئي الحرب الأوكرانيين باليهود الذين كانوا يبحثون عن مأوى من المحرقة خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال كورنيتشوك " تم إعادة عشرات المواطنين الأوكرانيين من مطار بن جوريون الدولي إلى البلدان التي أتوا منها خلال الأيام القليلة الماضية .. الآلاف من غير اليهود في أوكرانيا أنقذوا اليهود خلال الهولوكوست".

ووصفها بأنها مسألة إنسانية، مطالبا بإعادة النظر في هذا الأمر، ومؤكدا أن طلب الحصول على ضمانات نقدية بقيمة 10000 أو 20000 شيكل أمر صعب للغاية، لافتا إلى أنهم في حاجة إلى المساعدة.

وقال كورنيتشوك إن أوكرانيا تتعرض الآن لهجوم من قبل بيلاروس (روسيا البيضاء)، وتواجه حربًا على جبهتين.

وقصفت القوات الروسية، اليوم مدينة خاركيف ، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا ، بينما اقتربت قافلة ضخمة من وحدات الجيش الروسي من كييف.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من نصف مليون مدني فروا من أوكرانيا حتى أول أمس الإثنين .. وغالبية اللاجئين الذين غادروا أوكرانيا موجودون حاليًا في بولندا والمجر ومولدوفا ورومانيا وسلوفاكيا.