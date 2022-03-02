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السفارة المصرية ببودابست تدعو المواطنين القادمين من أوكرانيا الاتصال بأرقام الطواريء فور دخول الأراضي المجرية

12:55 ص الأربعاء 02 مارس 2022
السفارة المصرية ببودابست تدعو المواطنين القادمين من أوكرانيا الاتصال بأرقام الطواريء فور دخول الأراضي المجرية

وزارة الخارجية المصرية

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بودابست-(أ ش أ):

دعت سفارة مصر ببودابست، أبناء الجالية المصرية القادمين من أوكرانيا عبر الحدود المجرية الاتصال بالسفارة علي أرقام الطواريء فور دخول الأراضي المجرية.

وناشدت السفارة - مساء أمس الثلاثاء، في تنويه نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أبناء الجالية المصرية القادمين من أوكرانيا عبر الحدود المجرية بموافاتها بالأسماء وصور جوازات السفر حتي يتسني ترتيب عمليات النقل من الحدود إلي العاصمة بودابست والإجلاء الجوي إلى مصر في أقرب وقت، وكذلك ترتيب عمليات التسكين لحين موعد مغادرة الأراضي المجرية.

ونشرت السفارة المصرية أرقام الطواريء الخاصة بها وهى كالتالي: (+36 30 340 4811 + 36307083220).

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Asha
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