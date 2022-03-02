أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

البيت الأبيض: بايدن سيفوض بسحب 30 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي

12:00 ص الأربعاء 02 مارس 2022
البيت الأبيض: بايدن سيفوض بسحب 30 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي

جين بساكي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

واشنطن - (د ب أ)

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سوف يفوض وزارة الطاقة بالإفراج عن 30 مليون برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي، كجزء من إعلان الوكالة الدولية للطاقة عن خطة لضخ 60 مليون برميل من النفط.

وقالت بساكي، في بيان وصلت نسخة منه اليوم الثلاثاء إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)"كان الرئيس بايدن واضحا منذ البداية بالقول إن كافة الوسائل مطروحة على الطاولة لحماية الشركات والمستهلكين الأمريكيين، بما في ذلك حمايتهم من ارتفاع أسعار الوقود".

وأضافت "نواصل جهودنا لتسريع تنويع إمدادات الطاقة بعيدا عن روسيا وتأمين العالم من تحويل موسكو النفط والغاز إلى أسلحة".

كانت الدول الـ31 الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة قد أعلنت عن خطة لضخ 60 مليون برميل من النفط من احتياطيات الطوارئ من أجل تحقيق استقرار الأسواق بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بيان للوكالة الدولية للطاقة إن هذا الإجراء يستهدف تخفيف اختناقات الإمداد، نتيجة للحرب. وقد ارتفعت أسعار النفط مؤخرا بدرجة كبيرة.

وأعرب وزراء دول الوكالة في اجتماع استثنائي عقد اليوم الثلاثاء عن قلقهم من تأثير "الأعمال السافرة" لروسيا على أمن الطاقة.

كما أعرب الوزراء عن تأييدهم للعقوبات التي فرضها المجتمع الدولي على روسيا.

وتحتفظ دول الوكالة الدولية للطاقة باحتياطيات طوارئ تبلغ 5ر1 مليار برميل. وهذا يعني أن إعلان اليوم الثلاثاء يعني ضخ 4% من الاحتياطيات.

جين بساكي البيت الأبيض جو بايدن وزارة الطاقة احتياطي البترول

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1322

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

2008

متعافون اليوم

485093

إجمالي الإصابات

24110

إجمالي الوفيات

415490

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| انخفاض جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا