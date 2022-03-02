البيت الأبيض: بايدن سيفوض بسحب 30 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي

واشنطن - (د ب أ)

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سوف يفوض وزارة الطاقة بالإفراج عن 30 مليون برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي، كجزء من إعلان الوكالة الدولية للطاقة عن خطة لضخ 60 مليون برميل من النفط.

وقالت بساكي، في بيان وصلت نسخة منه اليوم الثلاثاء إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)"كان الرئيس بايدن واضحا منذ البداية بالقول إن كافة الوسائل مطروحة على الطاولة لحماية الشركات والمستهلكين الأمريكيين، بما في ذلك حمايتهم من ارتفاع أسعار الوقود".

وأضافت "نواصل جهودنا لتسريع تنويع إمدادات الطاقة بعيدا عن روسيا وتأمين العالم من تحويل موسكو النفط والغاز إلى أسلحة".

كانت الدول الـ31 الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة قد أعلنت عن خطة لضخ 60 مليون برميل من النفط من احتياطيات الطوارئ من أجل تحقيق استقرار الأسواق بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بيان للوكالة الدولية للطاقة إن هذا الإجراء يستهدف تخفيف اختناقات الإمداد، نتيجة للحرب. وقد ارتفعت أسعار النفط مؤخرا بدرجة كبيرة.

وأعرب وزراء دول الوكالة في اجتماع استثنائي عقد اليوم الثلاثاء عن قلقهم من تأثير "الأعمال السافرة" لروسيا على أمن الطاقة.

كما أعرب الوزراء عن تأييدهم للعقوبات التي فرضها المجتمع الدولي على روسيا.

وتحتفظ دول الوكالة الدولية للطاقة باحتياطيات طوارئ تبلغ 5ر1 مليار برميل. وهذا يعني أن إعلان اليوم الثلاثاء يعني ضخ 4% من الاحتياطيات.