روسيا تحذر من انجراف ألغام بحرية أوكرانية باتجاه البوسفور والبحر المتوسط

موسكو - (أ ش أ):

حذرت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية من الأخطار الناجمة عن إمكانية انجراف ألغام نشرها العسكريون الأوكرانيون قرب موانئ البلاد مع بدء العملية العسكرية الروسية، باتجاه مضيق البوسفور.

وأوضحت الهيئة لوكالة "تاس" الروسية أن حوالي 420 لغما بحريا من أنواع عفا عليها الزمن نشرتها القوات البحرية الأوكرانية لحجب الممرات المائية المؤدية إلى ميناء أوديسا وثلاثة موانئ أخرى في البحر الأسود .. مشيرة إلى أن عاصفة بحرية تسببت في إفلات بعض هذه الألغام من مراسيها ما أدى إلى انجرافها إلى الجزء الغربي من البحر، ومن غير المستبعد - نظرا لكون التيارات المهيمنة قرب هذه الموانئ هي تيارات سطحية جنوبية - أن تنتقل هذه الألغام العائمة إلى مضيق البوسفور ومن هناك إلى البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية أن أسطول البحر الأسود الروسي أصدر إنذارا بهذا الشأن، مضيفة أن القوات المسلحة الأوكرانية "تظهر مجددا تجاهلها التام لأسس القانون الدولي والاستخفاف بالأرواح البشرية، بما في ذلك حياة مواطني دول الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أن المعاهدة الدولية التي تحدد قواعد الألغام البحرية المربوطة تحظر وضع ألغام تصبح غير آمنة في حال انفصالها عن حبالها.