ارتفاع حصيلة ضحايا غرق سفينة مهاجرين قبالة تونس إلى 20 قتيلاً



تونس - (د ب أ)

أعلنت مصادر من الأمن والحماية المدنية في تونس عن انتشال نحو 20 جثة لمهاجرين غرقى على شواطئ ولاية نابل شرق البلاد.

ولفظت أمواج البحر بمساعدة الرياح القوية جثث الغرقى تباعا منذ أمس الجمعة على شواطئ المدن المطلة على طول ساحل الولاية ليصل مساء اليوم السبت إلى نحو عشرين جثة.

وقال معز تريعة المتحدث باسم الحماية المدنية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن العدد الأخير المسجل لدى الحماية المدنية هو 18 جثة لكن مصادر أمنية تشير إلى 20 جثة.

ولم يتضح العدد الإجمالي من الغرقى الذين كانوا على متن القارب.

وأضاف تريعة أن معظم هؤلاء المهاجرين الغرقى من سوريا، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تظهر جثث أخرى.

وتشهد السواحل التونسية طقسا سيئا خلال هذه الفترة ما قد يعيق القوارب الصغيرة للمهاجرين غير الشرعيين للإبحار في المياه العميقة.

وهذه أحدث مأساة تشهدها السواحل التونسية بعد سلسلة من حوادث الغرق المتكررة لمهاجرين من تونس ودول أفريقيا جنوب الصحراء.

وتعد السواحل التونسية منصة رئيسية للوصول إلى أقرب نقطة لفضاء الاتحاد الأوروبي عبر إيطاليا للبحث عن فرص أفضل للحياة.