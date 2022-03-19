انتشال عشرات الجثث من تحت أنقاض ثكنة عسكرية جنوبي أوكرانيا

كييف - (بي بي سي)

تتواصل جهود الإنقاذ في ثكنة عسكرية أوكرانية في مدينة ميكولايف الجنوبية كانت قد تعرضت لسلسلة من الضربات الصاروخية الروسية يوم الجمعة.

وأعلنت فرق الطوارئ أنها انتشلت عشرات الجثث في الموقع، في حين لا يعرف عدد من تبقى تحت الأنقاض.

وقال مسؤول طوارئ لوكالة فرانس برس إن "ما لا يقل عن 200" جندي كانوا نائمين في القاعدة عندما تعرضت للقصف يوم الجمعة.

وصرح مصدر لبي بي سي إن 57 شخصا على الأقل يتلقون العلاج في ثلاث مستشفيات منفصلة.

وتعد المدينة مفتاحا لتقدم روسيا نحو المناطق الغربية من أوكرانيا.