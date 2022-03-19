"ملابس بألوان علم أوكرانيا".. وكالة الفضاء الروسية تنفي دعم روادها لكييف

موسكو - (بي بي سي)

نفت وكالة الفضاء الروسية أن يكون ثلاثة من رواد الفضاء التابعين لها قد أظهروا دعما لأوكرانيا من خلال الصعود إلى محطة الفضاء الدولية وهم يرتدون زيا أصفر عليه بضعة خطوط زرقاء.

وكانت ملابس الرجال الصفراء- التي تتميز بزخرفة زرقاء ما يذكر بعلم أوكرانيا- قد أثار تكهنات بأنهم كانوا يحتجون على الغزو الروسي لأوكرانيا.

لكن بيانا من وكالة روسكوزموس قال إن اللون الأصفر هو كذلك "مجرد لون".

وقالت الوكالة إن بدلات طيران رواد الفضاء تتطابق مع ألوان الجامعة التي درسوا فيها.

وعادة ما يرتدي رواد الفضاء الروس زيا أزرق.

وعندما سُئل أحد الرجال الثلاثة عن زيه يوم الجمعة، أجاب ببساطة: "لقد حان دورنا لاختيار لون- وقد تراكم لدينا الكثير من القماش الأصفر".