Masrawy logo white

إعلان

العراق: ضبط 4 أحزمة ناسفة وعبوات وصواريخ في الأنبار ونينوى

09:43 م السبت 19 مارس 2022
العراق: ضبط 4 أحزمة ناسفة وعبوات وصواريخ في الأنبار ونينوى

الجيش العراقي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بغداد - (د ب أ)

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم السبت، ضبط أربعة أحزمة ناسفة وعدد من العبوات والصواريخ في محافظتي الأنبار ونينوى.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بعمليات منفصلة ومعلومات استخبارية دقيقة لشُعبْ استخبارات الفرق (الخامسة- السابعة- العشرون) والتي تمحورت في البحث والتفتيش عن أسلحة وأعتدة عصابات داعش الإرهابية في قواطع عملياتها بمحافظتي الأنبار ونينوى، أسفرت عن ضبط (4 أحزمة ناسفة، و50 إطلاقة مقاومة للطائرات، و20 عبوة ناسفة، و13 قنبلة مختلفة، و7 صواريخ قاذفة، و5 مساطر تفجير، و4 صواريخ دبابة، و4 قداحات تفجير، وعشرات الأمتار من أسلاك التفجير، ورمانة يدوية، وصاروخ محلي)".

وأضافت الخلية، أن "مفارز المعالجة الهندسية المرافقة للقوات قامت برفع المواد وتفجيرها موقعيا وتحت السيطرة".

الجيش العراقي العراق مدينة الأنبار مدينة نينوى
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
- عودة أفشة وغياب شريف.. منتخب مصر يعلن قائمته لمباراتي السنغال
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا