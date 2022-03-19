العراق: ضبط 4 أحزمة ناسفة وعبوات وصواريخ في الأنبار ونينوى

بغداد - (د ب أ)

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم السبت، ضبط أربعة أحزمة ناسفة وعدد من العبوات والصواريخ في محافظتي الأنبار ونينوى.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بعمليات منفصلة ومعلومات استخبارية دقيقة لشُعبْ استخبارات الفرق (الخامسة- السابعة- العشرون) والتي تمحورت في البحث والتفتيش عن أسلحة وأعتدة عصابات داعش الإرهابية في قواطع عملياتها بمحافظتي الأنبار ونينوى، أسفرت عن ضبط (4 أحزمة ناسفة، و50 إطلاقة مقاومة للطائرات، و20 عبوة ناسفة، و13 قنبلة مختلفة، و7 صواريخ قاذفة، و5 مساطر تفجير، و4 صواريخ دبابة، و4 قداحات تفجير، وعشرات الأمتار من أسلاك التفجير، ورمانة يدوية، وصاروخ محلي)".

وأضافت الخلية، أن "مفارز المعالجة الهندسية المرافقة للقوات قامت برفع المواد وتفجيرها موقعيا وتحت السيطرة".