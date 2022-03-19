ألمانيا تخطط لنقل اللاجئين الأوكرانيين بقطارات خاصة من بولندا

برلين - (د ب أ)

ما يزال من غير الواضح عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين تسعى الحكومة الاتحادية الألمانية إلى استقبالهم عبر محور مدينة كوتبوس الجديد، برغم أن الحكومة تعتزم القيام بذلك بعد عدة أيام.

وصرح متحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم السبت بأنه من المقرر حاليا توجيه عدد صغير من القطارات الخاصة من بريسلاو في بولندا إلى كوتبوس في ألمانيا بالتوافق مع شركة القطارات الألمانية "دويتشه بان".

وستصبح كوتبوس اعتبارا من الأربعاء المقبل المركز الثالث في ألمانيا لتوزيع اللاجئين الأوكرانيين إلى جانب هانوفر وبرلين.

ووفقا لمعلومات وزارة النقل الألمانية منذ الخميس الماضي فإن من المقرر أن يصل عدد القطارات المخصصة لنقل اللاجئين الاوكرانيين إلى ستة قطارات يومية قادمة من بولندا إلى كوتبوس لجلب 2500 شخص يوميا إلى ألمانيا مباشرة.

وستكون هناك عروض متاحة للسفر من كوتبوس إلى العديد من الاتجاهات داخل ألمانيا وخارجها.