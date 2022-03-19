Masrawy logo white

إعلان

مسؤولون أمريكيون: روسيا استخدمت صواريخ فائقة لسرعة الصوت ضد أوكرانيا

07:16 م السبت 19 مارس 2022
مسؤولون أمريكيون: روسيا استخدمت صواريخ فائقة لسرعة الصوت ضد أوكرانيا

مقاتلة روسية تحمل صواريخ أسرع من الصوت،

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

واشنطن - (د ب أ)

أكد مسؤولون أمريكيون لشبكة "سي إن إن" أن روسيا أطلقت صواريخ فائقة لسرعة الصوت ضد أوكرانيا الأسبوع الماضي، في أول استخدام معروف لمثل هذه الصواريخ في القتال.

وأوضح المسؤولون أن الولايات المتحدة تمكنت من تتبع عمليات الإطلاق في الوقت الفعلي.

ومن المرجح أن تكون عمليات الإطلاق تهدف إلى اختبار هذه الأسلحة وإرسال رسالة إلى الغرب حول القدرات الروسية، حسبما ذكرت مصادر متعددة لشبكة "سي إن إن".

وكانت وزارة الدفاع الروسية ذكرت اليوم السبت إنها أطلقت صواريخ كينزال الفائقة لسرعة الصوت على مستودع ذخيرة عسكري في غرب أوكرانيا يوم الجمعة ، مما أدى إلى تدمير مبنى في قرية ديلياتين الأوكرانية.

صواريخ روسية سرعة الصوت الحرب الروسية أوكرانيا واشنطن

الخبر التالى:

وزير أوكراني: العملية العسكرية الروسية عطلت 30% من اقتصادنا
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل| المتوسط 788 إصابة.. الصحة تعلن أول بيان أسبوعي لإصابات كورونا
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا