مسؤولون أمريكيون: روسيا استخدمت صواريخ فائقة لسرعة الصوت ضد أوكرانيا

واشنطن - (د ب أ)

أكد مسؤولون أمريكيون لشبكة "سي إن إن" أن روسيا أطلقت صواريخ فائقة لسرعة الصوت ضد أوكرانيا الأسبوع الماضي، في أول استخدام معروف لمثل هذه الصواريخ في القتال.

وأوضح المسؤولون أن الولايات المتحدة تمكنت من تتبع عمليات الإطلاق في الوقت الفعلي.

ومن المرجح أن تكون عمليات الإطلاق تهدف إلى اختبار هذه الأسلحة وإرسال رسالة إلى الغرب حول القدرات الروسية، حسبما ذكرت مصادر متعددة لشبكة "سي إن إن".

وكانت وزارة الدفاع الروسية ذكرت اليوم السبت إنها أطلقت صواريخ كينزال الفائقة لسرعة الصوت على مستودع ذخيرة عسكري في غرب أوكرانيا يوم الجمعة ، مما أدى إلى تدمير مبنى في قرية ديلياتين الأوكرانية.