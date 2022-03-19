البابا فرنسيس يصدر دستورا جديدا يسمح بترؤس النساء إدارات في الفاتيكان

الفاتيكان - (بي بي سي)

أصدر البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، دستورا جديدا للإدارة المركزية للفاتيكان، بعد انتظار دام تسع سنوات.

ونصت الوثيقة الجديدة، التي تعرف باسم الكوريا، على أنه يحق لأي مسيحي كاثوليكي معمد، رجلا كان أم امرأة، ترؤس إدارة في الفاتيكان.

ويرأس رجال دين، غالبا ما يكونون كرادلة، معظم أقسام الفاتيكان.

وكان البابا فرنسيس قد تعهد بإصلاح بيروقراطية الكرسي الرسولي عندما انتخب بابا عام 2013.

وشهدت سنوات توليه المنصب إدخال العديد من التغييرات بشكل تدريجي، لكن الدستور الجديد، الذي أصدره اليوم، يعد الخطوة الأخيرة في برنامج الإصلاح الذي تعهد بتنفيذه.

وتدخل الوثيقة الجديدة، المكونة من 54 صفحة، حيز التنفيذ في يونيو/حزيران المقبل، وستحل محل الوثيقة التي أصدرها البابا يوحنا بولس الثاني عام 1988.