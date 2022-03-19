مقتل وإصابة 12 شخصا جراء قصف شرق العاصمة الأوكرانية

كييف - (أ ش أ):

أعلنت الشرطة الأوكرانية أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب خمسة آخرون جراء قصف بقذائف الهاون استهدف منطقة "ماكاريف" الواقعة شرقي العاصمة "كييف".

وأضافت الشرطة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونيان" الأوكرانية اليوم السبت، أن القصف تسبب في تدمير مباني سكنية ومبنى إداري، مشيرة إلى أنها ستواصل العمل من أجل مساعدة السكان المتضررين من القصف وتحديد الأضرار الناجمة عنه.

وعلى صعيد متصل، أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، عن وصول كتيبة متطوعين من جمهورية الشيشان إلى أوكرانيا للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة، التي تجريها روسيا.

ونشر قاديروف على حسابه في تطبيق "تليجرام"، اليوم بحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، مقطع فيديو يُظهر النائب في مجلس الدوما الروسي عن الشيشان، آدم دليمخانوف، (وهو من أقارب قاديروف)، وهو يلقي كلمة أمام المقاتلين الشيشانيين المتطوعين للقتال إلى جانب الجيش الروسي.

وقال قاديروف:" إن المقاتلين الشيشانيين يشاركون منذ البداية في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ويتصدون لمسلحي الكتائب القومية".

وأضاف:"أن آلاف المتطوعين من جمهورية الشيشان يتطلعون إلى مساعدة أشقائهم الروس".