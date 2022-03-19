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رواد فضاء روس يصلون محطة الفضاء الدولية ببدلات بألوان العلم الأوكراني

05:35 م السبت 19 مارس 2022
رواد فضاء روس يصلون محطة الفضاء الدولية ببدلات بألوان العلم الأوكراني

رواد فضاء روس يصلون محطة الفضاء الدولية ببدلات بأل

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موسكو - (بي بي سي)

وصل رواد فضاء روس إلى محطة الفضاء الدولية وهم يرتدون ملابس بألوان العلم الأوكراني، فيما يبدو أنه يستهدف إرسال رسالة اعتراض على غزو بلادهم لأوكرانيا.

وعادة ما يرتدى رواد الفضاء الروس بدلات زرقاء، لكن الرواد الثلاثة ارتدوا هذه المرة بدلات فضاء صفراء زاهية بها خطوط زرقاء ، وهى ألوان العلم الأوكراني.

وهؤلاء الرواد الثلاثة هم أول الوافدين الجدد لمحطة الفضاء الدولية منذ أن بدأت روسيا عملياتها في أوكرانيا الشهر الماضي.

وتم الترحيب بهم بحرارة على متن محطة الفضاء الدولية، وعانقوا وحيوا زملاءهم الأمريكيين والروس والألمان.

هذا المحتوى من

BBC
رواد فضاء روس محطة الفضاء الدولية أوكرانيا روسيا
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