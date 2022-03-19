بوتين يتحدث هاتفيا مع رئيس وزراء لوكسمبورج

موسكو - (د ب أ):

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتيل حول الحرب التي يشنها الكرملين ضد أوكرانيا.

وأشار بوتين، في محاولة لتبرير تصرفات جيشه، إلى "الهجمات الصاروخية المتواصلة التي تشنها القوات الأوكرانية على دونيتسك ومدن أخرى في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية، والتي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين"، حسبما ذكر بيان للكرملين يوم السبت.

وأدين الرئيس الروسي دوليا بسبب غزوه العسكري لأوكرانيا، والذي شهد في كثير من الأحيان هجمات على مواقع مدنية.

وكان بوتين وبيتل قد تحدثا بالفعل يوم الاثنين الماضي.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية في لوكسمبورج، كان هدف بيتيل هو المساهمة في خفض التصعيد في الصراع المستمر منذ 24 يوما.

ونقل البيان عن بيتيل قوله إنه منزعج بشكل خاص من تدهور الوضع في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة وأنه صُدم بشدة من الهجمات على المنشآت المدنية.

وقال بيتل: "الصور التي تصل إلينا لا تُحتمل".

وأضاف أنه وبوتين اتفقا على البقاء على اتصال.