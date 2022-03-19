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روسيا: تدمير مستودع أسلحة للجيش الأوكراني بصواريخ "كينجال" عالية الدقة

03:55 م السبت 19 مارس 2022
روسيا: تدمير مستودع أسلحة للجيش الأوكراني بصواريخ "كينجال" عالية الدقة

وزارة الدفاع الروسية

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موسكو - أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودع أسلحة تابع للجيش الأوكراني باستخدام أسلحة صاروخية عالية الدقة.

ونشرت الدفاع الروسية اليوم السبت، مقطعا مصورا تقوم فيه طائرة من دون طيار بتصوير مبنى في المنطقة المستهدفة، ليصاب أحد المباني الموجودة بالمنطقة بضربة صاروخية مباشرة.

وذكر بيان للدفاع الروسية أن شريط الفيديو يُظهر إصابة دقيقة بصاروخ روسي لمستودع للأسلحة والذخيرة تحت الأرض.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم أن القوات المسلحة الروسية استخدمت صواريخ "كينجال"، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، لأول مرة ودمرت مستودعا عسكريا أوكرانيًا.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الدفاع الروسية الجيش الأوكراني أسلحة صاروخية أوكرانيا
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