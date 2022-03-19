روسيا تتهم أمريكا بالتأثير على أوكرانيا في المفاوضات

موسكو - (د ب أ):

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الولايات المتحدة بأنها تجعل مفاوضات السلام بين موسكو وكييف أكثر صعوبة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن لافروف قوله اليوم السبت: "عندما اقترح (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي إجراء مفاوضات، وافق رئيسنا (فلاديمير بوتين)، والمفاوضات جارية... تحسن جزء من الحوار، رغم أن هناك شعورا دائما بأن الوفد الأوكراني ممسوك من اليد، على الأرجح من قبل الأمريكان، وليس مسموحا له بالموافقة على المطالب، التي أرى أنها ضئيلة للغاية".

وشنت روسيا هجوما على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وتلا ذلك انطلاق مفاوضات بين وفود من البلدين.

وتطالب موسكو بأن تعلن أوكرانيا حيادها كدولة في المستقبل، أي تتخلى عن الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأن تعترف كييف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين لوهانسك ودونيتسك شرقي أوكرانيا، وبأن شبه جزيرة القرم جزء من روسيا.

وتطالب كييف بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية وضمانات أمنية.

يشار إلى أن روسيا ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، بالقوة، في عام 2014.

وذكر لافروف أن التوترات المتزايدة مع الغرب من شأنها أن تعزز علاقات روسيا مع الصين.

وبشأن التعاون المستقبلي المحتمل مع الغرب، قال لافروف: "بالطبع نظل منفتحين على التعاون مع جميع الدول، بما في ذلك الدول الغربية، رغم أننا في ظل الظروف المتمثلة في الطريقة التي يتصرف بها الغرب، لن نطور أي مبادرات"، مضيفا أن المبادرة يجب أن تأتي بعد ذلك من الغرب.