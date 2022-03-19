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كان متوجهًا إلى السعودية.. إسرائيل تمنع محافظ القدس من السفر

03:49 م السبت 19 مارس 2022
كان متوجهًا إلى السعودية.. إسرائيل تمنع محافظ القدس من السفر

محافظ القدس عدنان غيث

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القدس - (د ب أ):

منعت السلطات الإسرائيلية، اليوم السبت، محافظ القدس في السلطة الفلسطينية عدنان غيث من السفر للخارج عبر معبر الكرامة الواصل بين الضفة الغربية والأردن.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن السلطات الإسرائيلية احتجزت غيث ومستشاره الإعلامي معروف الرفاعي لعدة ساعات، ومنعتهما من السفر عبر معبر الكرامة، وسلمت المحافظ استدعاء لمراجعة مخابراتها.

وذكر الرفاعي أنه تم احتجاز المحافظ لمدة أربع ساعات قبل إبلاغه بمنعه من السفر لدى توجهه إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل فلسطين في مؤتمر المدن العربية.

يشار إلى أن إسرائيل دأبت على احتجاز غيث لفترات متفرقة منذ توليه منصبه محافظا للقدس نهاية عام 2018، كما تمنعه من دخول الضفة الغربية بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية.

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