موسكو تطالب يوتيوب بإلغاء حجب وسائل إعلام روسية تمولها الدولة

موسكو - (د ب أ):

طالبت الهيئة الروسية المنظمة للإعلام "روسكومنادزور" اليوم السبت موقع "يوتيوب" بإلغاء حجب عشرات من القنوات الإعلامية، التي تمولها الدولة.

وهددت هيئة "روسكومنادزور بـ"التدخل الفني"، إذا لم تتم استعادة القنوات، فيما تم تفسيره على أنه تلميح على أنه ربما يتم حظر "يوتيوب" من الإنترنت الروسي، إذا لم يتم الوفاء بمطالب موسكو.

وكانت روسيا قد اتخذت سابقا إجراء ضد "تويتر" و"انستجرام" و"فيسبوك".

وبدأت منصة مشاركة مقاطع الفيديو، التي تملكها شركة "جوجل"، في عرقلة الوصول عالميا إلى القنوات الروسية، في أعقاب غزو أوكرانيا.

وكان موقع "يوتيوب" قد ذكر في الأول من مارس الماضي أن القنوات انتهكت سياستها، التي تحظر "المحتوى الذي ينكر أحداث العنف، الموثقة بشكل جيد، أو يقللها أو يهون منها".

فعلى سبيل المثال، لم تصف وسائل الإعلام في موسكو التقارير حول الغزو الروسي على أوكرانيا بأنه حرب، لكن "عملية عسكرية خاصة لتحرير السكان المتحدثين بالروسية، من القوات القومية الأوكرانية".

وكان قد تم حظر موقعي "آر.تي" و"سبوتنيك" أولا في أوروبا.

ثم بعد أيام من ذلك، بدأ حظر الموقعين بمختلف أنحاء العالم.

وارتفع بذلك عدد القنوات المتضررة إلى 54، من بينها قنوات تلفزيونية تحظى بنسبة مشاهدة عالية، مثل "آر.بي.كيه" و"إن.تي.دبليو" و"تي.إن.تي" بالإضافة إلى قنوات إذاعية ووكالات أنباء.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم السبت أنها أرسلت مطالب مكتوبة، إلى شركة "جوجل"، لـ"إنهاء التمييز" ولضمان حرية الوصول إلى المعلومات، لجميع مستخدمي "يوتيوب".