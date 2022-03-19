"قيل إنه مات ساجدًا".. حقيقة الصورة المتداولة لأحد المصلين في الحرم النبوي

كتبت – إيمان محمود

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، صورة لرجل ساجد على أرض الحرم النبوي الشريف، قائلين إنه "توفي في أثناء أدائه صلاة الجمعة".

وسرعان ما انتشرت الصورة مصحوبة بتغريدات ودعوات بحُسن الخاتمة، كما تناقلتها العديد من المواقع الإخبارية مؤكدة "وفاة الرجل خلال سجوده في الحرم النبوي".

وفاة شخص في الحرم النبوي و هو ساجد خلال صلاة الجمعة اليوم. pic.twitter.com/JIuqPFvO55 — الموجز السعودي (@saudistuff) March 18, 2022

وزعم أحد المغرّدين عبر موقع "تويتر" أن الرجل "المتوفي" هندي الجنسية، قائلاً: "الهنود مسلمين وهذا مسلم مات اليوم وهو ساجد في الحرم النبوي".

فيما زعم آخرون أن الرجل "باكستانيًا"، نظرًا لملابس الواقفين خلفه في الصورة.

أما البعض الآخر فلم يكتفِ بادّعى أنه مصريًا، وأن الرجل الواقف بجواره في الصورة صديقه الذي أبلغه قبل الذهاب للصلاة بأنه "لن يعود".

ففي تغريدة تناقلها عدد كبير من مستخدمي تويتر، نشر حساب لشخص يُدعى عزيز: "اليوم مات هذا الشاب المصري في الحرم النبوي وهو ساجد يالها من حسن خاتمه وهذا صديقه محمد علي الذي وقف مذهول من الموقف لانه اخبره قبل الصلاه بانها ذاهب الي الصلاه ولن يعود منها

اليوم مات هذا الشاب المصري في الحرم النبوي وهو ساجد يالها من حسن خاتمه وهذا صديقه محمد علي الذي وقف مذهول من الموقف لانه اخبره قبل الصلاه بانها ذاهب الي الصلاه ولن يعود منها pic.twitter.com/Z2wi1SGvdL — الإعلامي | AZIZ (@A3lanTV) March 18, 2022

وبعد ساعات من انتشار النبأ وتضارب المعلومات حوله، نفى الهلال الأحمر السعودي، وفاة الرجل الذي ظهر في الصورة المتداولة.

وكشف المتحدث ‏الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي، خالد السهلي، أن فرقة الإسعاف المتمركزة بالمسجد النبوي "باشرت حالة لشخص تعرض لإغماء أثناء تأديته لصلاة الجمعة بالمسجد النبوي".

وقال السهلي إن الرجل "تم نقله إلى مستشفى المدينة العام"، لكنه لم يكشف أي معلومات عنه أو عن جنسيته.