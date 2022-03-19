سوريا.. انفجار صهريج نفط في ريف القامشلي

دمشق - (د ب أ):

أفادت مصادر محلية سورية، اليوم السبت بانفجار صهريج نفط تابع لقوات سوريا الديمقراطية قسد، إثر استهدافه بعبوة ناسفة قرب محطة عودة في بلدة القحطانية بريف القامشلي.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم عن المصادر قولها إن "عبوة ناسفة انفجرت بصهريج لميليشيا (قسد) محمل بمادة الفيول قرب محطة عودة في بلدة القحطانية بريف القامشلي ما أدى إلى احتراق الصهريج بالكامل وإصابة السائق بجروح خطيرة".

وأشارت المصادر إلى أن "ميليشيا قسد استقدمت تعزيزات من مسلحيها وفرضت طوقاً أمنياً حول المكان".

ووفق الوكالة: "تعمل ميليشيا قسد بالتنسيق مع قوات الاحتلال الأمريكي على تهريب النفط السوري من حقول النفط في المناطق التي تحتلها في الجزيرة وبيعه خارج الحدود".