Masrawy logo white

إعلان

سوريا.. انفجار صهريج نفط في ريف القامشلي

02:29 م السبت 19 مارس 2022
سوريا.. انفجار صهريج نفط في ريف القامشلي

انفجار صهريج نفط ارشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دمشق - (د ب أ):

أفادت مصادر محلية سورية، اليوم السبت بانفجار صهريج نفط تابع لقوات سوريا الديمقراطية قسد، إثر استهدافه بعبوة ناسفة قرب محطة عودة في بلدة القحطانية بريف القامشلي.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم عن المصادر قولها إن "عبوة ناسفة انفجرت بصهريج لميليشيا (قسد) محمل بمادة الفيول قرب محطة عودة في بلدة القحطانية بريف القامشلي ما أدى إلى احتراق الصهريج بالكامل وإصابة السائق بجروح خطيرة".

وأشارت المصادر إلى أن "ميليشيا قسد استقدمت تعزيزات من مسلحيها وفرضت طوقاً أمنياً حول المكان".

ووفق الوكالة: "تعمل ميليشيا قسد بالتنسيق مع قوات الاحتلال الأمريكي على تهريب النفط السوري من حقول النفط في المناطق التي تحتلها في الجزيرة وبيعه خارج الحدود".

انفجار صهريج نفط ريف القامشلي سوريا قوات سوريا الديمقراطية
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل| مباشر| بترو أتلتيكو والزمالك.. دوري أبطال أفريقيا
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا