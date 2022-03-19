10 معلومات عن طائرات أمريكا "الانتحارية" التي سترسلها لأوكرانيا

كتبت – إيمان محمود

قررت الولايات المتحدة إرسال طائرات مسيرة إلى أوكرانيا، من طراز "سويتش بليد" صغيرة تسمى بـ"الكاميكازي" أو "الطائرات الانتحارية"، لمساعدتها على محاربة الغزو الروسي الذي دخل أسبوعه الرابع.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة الأسلحة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس الماضي، بقيمة 800 مليون دولار.

وهناك نوعان من طائرات "سويتشبليد، سلسلة 300 و600، لكن ليس من الواضح أيهما سيتم إرساله إلى أوكرانيا، أو كلاهما.

وفيما يلي نستعرض أبرز 10 معلومات عن الطائرات الانتحارية:

1- هي في الأساس قنابل ذكية آلية مُجهّزة بكاميرات ونظام توجيه.

2- يشير "كاميكازي" إلى التكتيك الذي استخدمه الطيارون اليابانيون في الحرب العالمية الثانية لتحميل الطائرات الصغيرة بالمتفجرات وتوجيهها مباشرةً إلى الحلفاء الحربية.

3- بما أنها "انتحاري" فهي تُستخدم مرة واحدة؛ إذ تحمل رأسا حربيا وتنفجر بمجرّد الاصطدام بالهدف.

4- تتميز هذه الطائرات بصغر حجمها

5- كما يتم اطلاقها من أنبوب يشبه إلى حد كبير الهاون (مورتار).

6- يمكن التحكم بالطائرة بعد إطلاقها لضرب هدف مُبرمج.

7- كما أنه من الممكن إلغاء أمر التفجير بعد الإطلاق في حال وجود مدنيين أو ابتعاد الهدف.

8- يستهدف طراز "سويتش بليد 300" الأفراد فيما يستهدف "سويتشبليد 600" الدبابات العسكرية.

9- تزن "سويتشبليد 300" نحو 2.5 كيلوجرامًا ويمكن حملها في حقيبة ظهر. أما "سويتشبليد 600" يزن نحو 22 كيلوجرامًا ويمكنه الطيران لمدة تصل إلى 40 دقيقة.

10- كلا الطرازين يبحث عن أهداف باستخدام أجهزة استشعار على متن الطائرة وتقنية "جي بي إس".