إيطاليا تعتزم فرض ضرائب على شركات الطاقة لمواجهة التكاليف المرتفعة

روما- (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي يوم الجمعة إن شركات الطاقة في إيطاليا المستفيدة من زيادة أسعار الوقود ستخضع لضرائب بمعدل أكبر للتأكد من عدم إرهاق العائلات والشركات الأخرى بالتكلفة المرتفعة.

وقال دراجي "على عكس التدابير السابقة، لن يتم تمويل هذه التدابير من الخزانة العامة، ولكن من شركات في قطاع الطاقة".

وقال وزير المالية دانيلو فرانكو إن الخطة تشمل فرض ضرائب على الأرباح الزائدة التي ستحققها الشركات بسبب ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن معدل الضرائب سيكون 10%.

وأضاف دراجي أن الأموال التي سيتم جمعها ستوزع على العائلات والشركات التي تواجه مصاعب اقتصادية.