موسكو تبلغ كييف استعدادها لفتح الممرات الإنسانية لإجلاء سكان ماريوبل

وكالات:

أبلغت السلطات الروسية، أوكرانيا، أنها مستعدة لفتح الممرات الإنسانية لإجلاء سكان ماريوبل، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد لنظيره الصيني، شي جين بينج، بوجود عواقب في حال ساعدت بكين موسكو في عمليتها العسكرية بأوكرانيا.

وقال بيان للبيت الأبيض، إن بايدن شرح لنظيره الصيني جهود وقف الهجوم الروسي والرد عليه من خلال فرض عقوبات على موسكو.

واتفق الرئيسان على "إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة بين البلدين"، فضلا عن تأكيد بايدن دعمه للجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية.