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ماكرون يحصل على 29% من التأييد مقابل 17% لمارين لوبان في استطلاع للرأى

07:55 م الجمعة 18 مارس 2022
ماكرون يحصل على 29% من التأييد مقابل 17% لمارين لوبان في استطلاع للرأى

ماكرون

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باريس - (د ب أ):

أشارت اليوم الجمعة أحدث استطلاعات آراء الناخبين اليوم الجمعة التي أصدرتها مؤسسة "أوبينيون واي- كيا بارتنرز" لصالح صحيفة "ليزيكو" وإذاعة "راديو كلاسيك" في فرنسا إلى توقع فوز الرئيس إيمانويل ماكرون في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية بـ 29 %، دون اختلاف عن استطلاعات أمس، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتشير الاستطلاعات إلى توقع حصول مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان على 17 % من التأييد، دون تغيير عن أمس.

وحل مرشح اليسار المتطرف جون- لوك ميلونشون في المركز الثالث بنسبة 13 %، ليرتفع مستوى تأييده 1 %.

وأشارت الاستطلاعات إلى حصول فاليري بيكريس إلى 12 %، دون تغيير.

ماكرون فرنسا استطلاع للرأى انتخابات الرئاسة الفرنسية باريس
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