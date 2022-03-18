بريطانيا تلغي رخصة بث قناة "روسيا اليوم" في المملكة المتحدة

لندن - (أ ش أ):

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية "أوفكوم"، اليوم الجمعة، إلغاء ترخيص بث قناة "روسيا اليوم" في المملكة المتحدة، وتنفيذ القرار بشكل فوري.

وذكرت "أوفكوم"، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن قرارها يأتي بناء على اعتبار أن الجهة المرخَّص لها "ANO TV Novosti" غير لائقة أو ملائمة لحمل رخصة بث في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تأتي بعدما فتحت الهيئة "29 تحقيقا في الحياد الواجب لقناة روسيا اليوم وتغطيتها للأحداث الجارية" فيما يرتبط بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف البيان: "نعتبر أن حجم وربما خطورة طبيعة القضايا التي أثيرت بشأن القناة خلال فترة قصيرة كتلك مثار قلق كبير - خاصة بالنظر إلى تاريخ روسيا اليوم مع الذي شهد تغريمها بـ200 ألف جنيه استرليني لانتهاكات للحياد الواجب".

فيما أوضح البيان أن "أوفكوم" فتحت تحقيقا منفصلا لتحديد ما إذا كانت "ANO TV Novosti" لائقة وملائمة لاستعادة رخصة البث الخاصة بـ"روسيا اليوم".

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن سبب انتهاء بث كلمة بوتين فجأة في حفل "ربيع القرم" في ملعب لوجنيكي، اليوم الجمعة، يرجع إلى عطل فني على الخادم.

وقال بيسكوف للصحفيين: " لقد نجم هذا الأمر عن عطل فني في الخادم"، ووعد بأن خطاب الرئيس الروسي سيعاد بثه كاملا.

وكان بث كلمة الرئيس الروسي في ملعب لوجنيكي اليوم بمناسبة الذكرى الثامنة لضم القرم لروسيا قد قُطع بشكل مفاجئ وغريب بعد دقائق معدودات من بداية إلقائها.