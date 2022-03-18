بيروت يدعو واشنطن لمواصلة جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود

بيروت - (د ب أ):

قرر الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيسا مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي دعوة الولايات المتحدة إلى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية جنوب البلاد وفقاً لاتفاق الإطار.

قرار الرؤساء عون وبري وميقاتي جاء في خلال الاجتماع الرئاسي الذي عقد ظهر اليوم الجمعة في قصر بعبدا وخصص للبحث في اقتراح الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية" بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وقرر الرؤساء الثلاثة "دعوة الولايات المتحدة الى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، وفقاً لاتفاق الاطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة"، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وشدّد الرؤساء الثلاثة خلال اجتماع اليوم الجمعة في قصر بعبدا للبحث في اقتراح الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية " على أن هذا الملف وطني بامتياز ويجب أن يبقى بعيداً عن التجاذبات والمزايدات التي لا طائل منها".

وبعد الاجتماع قال المدير العام للرئاسة اللبنانية أنطوان شقير إنه " تم خلال الاجتماع عرض نتائج ما توصلت إليه اللجنة التقنية التي درست اقتراح هوكشتاين والتي تألفت من ممثلين من رئاستي الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش (مصلحة الهيدروغرافيا) وهيئة إدارة قطاع البترول".

وعرض المجتمعون " الملاحظات والاستفسارات حول الاقتراح بهدف الوصول إلى موقف موحّد يضمن المحافظة على حقوق لبنان وسيادته الكاملة على حدوده البحرية".

يذكر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد أعلن في بداية أكتوبر من العام 2020 عن اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مسهّلة من الولايات المتحدة، حيث يواجه لبنان نزاعاً حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة، مع إسرائيل .

وعقدت خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل،في مقر القوات الدولية "اليونيفيل" في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان.