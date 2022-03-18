إيطاليا تدعو لـ"استقلال عاجل" عن وارادات الغاز الروسي

روما - أ ش أ

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يصبح مستقلاً وبشكل عاجل عن واردات الغاز الروسي.

وقال دي مايو، في مؤتمر صحفي مع نظيره الهولندي فوبكه هويكسترا، وفقًا لوكالة "آكي" الإيطالية: "إن هذه المسألة تتطلب تنسيقًا قويًا وتنويعًا في الإمدادات والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة".

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أهمية دعم تبني إجراءات في الاتحاد الأوروبي للحد من التأثير على الاقتصاد الأوروبي بسبب الارتفاع في تكلفة أسعار الطاقة، لافتًا إلى أن بلاده تعمل في هذا الصدد على تعزيز الخطة الوطنية لأمن الطاقة، موضحًا أن بلاده عززت بالفعل شراكة الطاقة مع عدة دول.

وكان وزير التحول البيئي الإيطالي، روبرتو شينغولاني، قد أشار إلى أن البلاد تستورد حوالي 29 مليار متر مكعب من الغاز كل عام من روسيا، موضحًا أنه بحلول أواخر الربيع سيتم استبدال حوالي 15-16 مليار متر مكعب بموردين آخرين.

وفي السياق، رأى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أن الوقت ملائم للتفكير في دفاع أوروبي مشترك، يشهد استثمارات دفاعية مشتركة، قائلاً: "إن الدفاع الأوروبي مفيد عندما تكون هناك سياسة خارجية أوروبية مشتركة".