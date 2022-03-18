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لاتفيا وإستونيا وليتوانيا تطرد دبلوماسيين روس من أراضيها

04:24 م الجمعة 18 مارس 2022
لاتفيا وإستونيا وليتوانيا تطرد دبلوماسيين روس من أراضيها

الحرب في أوكرانيا

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موسكو - أ ش أ

أعلن وزير خارجية لاتفيا، إيدجارس رينكيفيتش، اليوم الجمعة، أن بلاده طردت ثلاثة دبلوماسيين من السفارة الروسية لديها بسبب أنشطة تتعارض مع وضعهم الدبلوماسي.

وقال رينكيفيتش - بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية - : "لاتفيا تطرد ثلاثة موظفين من السفارة الروسية على خلفية أنشطة تتعارض مع وضعهم الدبلوماسي"، مشيرًا إلى أن هذا القرار جرى الاتفاق عليه مع ليتوانيا وإستونيا.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الإستونية، طرد ثلاثة دبلوماسيين روس، متهمة إياهم بتقويض أمن البلاد وممارسة البروباجندا ومخالفتهم معاهدة فيينا.

كما أعلنت وزارة الخارجية الليتوانية، في وقت متزامن، طرد أربعة دبلوماسيين روس من السفارة الروسية لديها بتهمة ممارسة أنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي.

وتأتي هذه التطورات استمرارًا لسلسة العقوبات الغربية ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

هذا المحتوى من

Asha
أوكرانيا لاتفيا أستونيا ليتوانيا طرد الدبلوماسيين الروس
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