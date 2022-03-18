إستونيا ترسل مساعدات انسانية إلى لفيف الأوكرانية

تالين - أ ش أ

أعلنت مدينة تالين الإستونية، اليوم الجمعة، أنها سترسل مساعدات إنسانية إلى "لفيف" في غرب أوكرانيا خلال الأيام المقبلة بعد زيارة عمدة تالين ميخائيل كلفارت للمدينة الإستونية لإظهار الدعم والحصول على نظرة عامة على وضع اللاجئين.

ونقلت صحيفة إيه آر آر الإستونية عن كولفارت قوله الذي أمضى يومين في المدينة هذا الأسبوع،" في الوقت الحالي،يحتاج قادة المدن الأوكرانية إلى مساعدات إنسانية للتعامل مع تدفق اللاجئين ، لكنهم يحتاجون أيضًا إلى دعم معنوي من نظرائهم الأوروبيين".

وأضاف: "إننا نرسل إلى مدينة لفيف ما يحتاجه سكان المدينة المتبقون واللاجئون البالغ عددهم 200 ألف من طعام ومستلزمات النظافة، وبعد انتهاء الحرب ، ستعمل المدينتان على تطوير العلاقات الثقافية والتجارية."

زار العمدة مركز استقبال اللاجئين في منطقة شيفتشينكو في لفيف ، ومستشفى لفيف ومأوى مؤقت في مسرح ليس كورباس، واصفا الوضع بأنه "مأساة كبيرة" للناس.

ويعتبر كولفارت هو أول مسؤول إستوني يزور أوكرانيا منذ أن هاجمت روسيا البلاد في يوم 24 من الشهر الماضي.