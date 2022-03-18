البيت الأبيض يحتفل بتوزيع نصف مليار جرعة لقاح كورونا

واشنطن - أ ش أ

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن اليوم يعد معلما تاريخيا حيث وزعنا 500 مليون لقاح كورونا على العالم في حملة غير مسبوقة وصلت إلى 113 دولة.

وقالت بساكي في إحاطة إعلامية - وفق ما أورده البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني- إننا لم نصل إلى هذه النتيجة بالصدفة. هذه شهادة على الجهود التي بذلتها الحكومة بأكملها على الصعيد المحلي.

وأضافت: "بينما نحتفل اليوم بتقديم نصف مليار لقاح للعالم، اسمحوا لي أن أكون واضحًا: بدون تمويل إضافي من الكونجرس لدعم حملات التحصين، كان سيتعين على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقليل جهودنا الحاسمة والفعالة".

ويجب على الكونجرس أن يزود الإدارة على الفور بالتمويل العاجل الذي نحتاجه لمواصلة عمل كل من تحصين العالم وحماية الأمريكيين في وطنهم.