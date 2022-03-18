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المفوضية الأوروبية: بدء مسار إدخال أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي

02:34 م الجمعة 18 مارس 2022
المفوضية الأوروبية: بدء مسار إدخال أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

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بوركسل - أ ش أ

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين بدء مسار إدخال أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت فون دير لاين - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وأوردتها قناة الحرة الأمريكية - أن المفوضية ستتقدم بمسار الانضمام الأوكراني، لافتة إلى أنه تم تخصيص 300 مليون يورو لأوكرانيا.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، قد قالت في وقت سابق،إن الطريقة التي نرد بها اليوم على الهجوم الذي تشنه روسيا على أوكرانيا ستحدد مستقبل أوكرانيا وكذلك مستقبل اتحادنا.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخلص من اعتماده على روسيا للحصول على الطاقة وأن الأحداث الأخيرة جعلت الاتحاد يواجه مسئولياته في مواجهة واقع جديد.

هذا المحتوى من

Asha
فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أوكرانيا روسيا الغزو الروسي حرب الاتحاد الأوروبي
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