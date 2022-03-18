روسيا وأوكرانيا: سحب ترخيص قناة روسيا اليوم في بريطانيا

لندن- (بي بي سي):

سحبت الهيئة المنظمة لعمل وسائل الإعلام في بريطانيا ترخيص البث الخاصة بقناة روسيا اليوم الإخبارية، على ان يسري هذا القرار على الفور، ردا على غزو روسيا لأوكرانيا.

وقالت هيئة أوفكوم إنه من الغير المناسب السماح لشبكة "أنو تي في نوفوستي"، التي تتبع لها قناة روسيا اليوم، بالبث في بريطانيا.

وتجري الهيئة الآن 29 تحقيقا تتناول عدم التزام المؤسسة الإعلامية الروسية بمبدأ الحياد المطلوب منها من خلالها النشرات والبرامج الإخبارية التي كانت تبثها عن غزو روسيا لأوكرانيا.

وكانت بريطانيا قد أوقفت بث إرسال قناة روسيا اليوم من جميع المنصات في المملكة المتحدة هذا الشهر امتثالا للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو بعد غزوها لأوكرانيا.

وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة لم تعد ضمن الاتحاد الأوروبي، إلا أن الدول الأعضاء في هذه الكتلة قد فرضت عقوبات على عدد من شركات الأقمار الاصطناعية في لوكسمبورغ وفرنسا، والتي قدمت خدمات البث لعدد من القنوات الروسية التي تبث في المملكة المتحدة.

وكانت السلطات الروسية قد فرضت في مطلع مارس الجاري قيوداً على تصفَح موقع خدمة بي بي سي الناطقة باللغة الروسية.