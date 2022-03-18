عمدة أوكراني: القوات الروسية تدمر مبنى بالقرب من مطار لفيف



برلين - (د ب أ):

ذكر عمدة مدينة لفيف الأوكرانية، أندريه سادوفي، وشهود عيان أن القوات الروسية قصفت مناطق قريبة من مطار لفيف في غرب أوكرانيا، صباح اليوم الجمعة.

وكتب سادوفي عبر تطبيق تليجرام أن المطار نفسه لم يتعرض لضرب مباشر ولكن منشأة تصليح الطائرات دمرت.

ولم يتم الإبلاغ عن خسائر بشرية حتى الآن.

ودعا سادوفي السكان إلى أن يكونوا مستعدين للاستجابة لصفارات الإنذار من الغارات الجوية، وعدم تداول صور لموقع الحادث.

وتقع لفيف على بعد نحو ثمانين كيلومترا من الحدود مع بولندا، العضو بحلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي.

وفي الحرب الروسية الطاحنة ضد أوكرانيا وهي الآن في يوما الثاني والعشرين، لايزال القتال هادئا نسبيا في لفيف والمدينة مكتظة بالأشخاص النازحين داخليا.

وبحسب كييف، لقى 35 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 134 آخرين في هجوم على منطقة يافوريف للتدريب العسكري القريبة من لفيف يوم الأحد الماضي.