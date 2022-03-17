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بايدن: بوتين "ديكتاتور قاتل" و"بلطجي" يشن حربا غير أخلاقية

11:48 م الخميس 17 مارس 2022
بايدن: بوتين "ديكتاتور قاتل" و"بلطجي" يشن حربا غير أخلاقية

جو بايدن

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واشنطن - (د ب أ):

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأنه "ديكتاتور قاتل"

وقال بايدن في واشنطن اليوم الخميس بمناسبة الاحتفال بـ "عيد القديس باتريك" إن "الجمهورية تقف جنبا إلى جنب ضد ديكتاتور قاتل، وبلطجي خالص يشن حربا غير أخلاقية ضد شعب أوكرانيا." ثم أضاف لاحقا "يدفع بوتين ثمنا باهظا جراء عدوانه".

وكان الرئيس الأمريكي صعد من لهجته أمس الأربعاء ووصف بوتين بأنه "مجرم حرب". وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في وقت لاحق إن بايدن كان يتحدث من القلب.

وتحدث بايدن عن "منعطف تاريخي" في ظل العدوان الروسي على أوكرانيا، وقال إن ذلك يحدث فقط كل عدة أجيال.

وقال الرئيس الأمريكي: "اعتقد أننا في خضم صراع أصيل بين الأنظمة الاستبدادية والديمقراطية، وما إذا كان يمكن للأنظمة الديمقراطية أن تستمر من عدمه."

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