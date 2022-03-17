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النواب الأمريكي يصوت بأغلبية كاسحة لإنهاء " الوضع التجاري التفضيلي" لروسيا

11:46 م الخميس 17 مارس 2022
النواب الأمريكي يصوت بأغلبية كاسحة لإنهاء " الوضع التجاري التفضيلي" لروسيا

مجلس النواب الأمريكي

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واشنطن - (د ب أ):

صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كاسحة اليوم الخميس لصالح مشروع قانون يقضي بإنهاء "الوضع التجاري التفضيلي" لروسيا، في خطوة من شأنها أن تسمح للولايات المتحدة بإقرار زيادات ضخمة في الرسوم على واردات البلاد من البضائع الروسية.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء بلومبرج، صوت لصالح مشروع قانون إنهاء الوضع التجاري التفضيلي لروسيا 424 من أعضاء المجلس، في حين عارضه ثمانية أعضاء فحسب.

ويضع القرار حدا لما يعرف بـ " العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة" مع روسيا، لتصبح موسكو ضمن فئة تضم الدول المارقة، كوريا الشمالية وكوبا، على سبيل المثال.

وأكدت بلومبرج أن التشريع الجديد، الذي تؤيده إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يسمح للولايات المتحدة بتوجيه صفعة لروسيا من خلال زيادات ضخمة للرسوم على وارداتها لأمريكا، أكبر بكثير من تلك التي تفرضها واشنطن على وارداتها من الدول الأخرى الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. كما أشارت إلى المبدأ الأساسي للمنظمة والمتعلق بالمساواة في المعاملة مع جميع الدول الأعضاء.

والخطوة التالية للتشريع هي إحالته لمجلس الشيوخ الأمريكي للنظر فيه. وقال زعيم الأغلبية بالمجلس، السيناتور تشوك شومر صباح اليوم الخميس إنهم سيمررون مشروع القانون على وجه السرعة، ليحال إلى الرئيس بايدن للتصديق عليه.

وجرت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب من خلال مسار سريع يتم تطبيقه على الإجراءات التي تحظى بدعم كاسح. وشدد شومر على وحدة الصف بين الحزبين، الجمهوري والديمقراطي فيما يتعلق بتوجيه رسالة واضحة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

مجلس النواب الأمريكي روسيا أوكرانيا واشنطن

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