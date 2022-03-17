السودان: أكثر من 52 ألف لاجئ اثيوبي في ولاية القضارف

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد المهندس عبدالمنعم عثمان مدير مشاريع إسكان اللاجئين بولاية القضارف (شرق السودان)، استضافة الولاية لـ(52.597) لاجئا إثيوبيا في معسكرات الطنيبدبة وام راكوبة وبابكري.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن عثمان قوله إن هناك خمسة مراكز لدخول اللاجئين، مشيرا إلى التأثير الكبير على المجتمعات المستضيفة.

وأضاف أن هناك العديد من المنظمات العاملة بالولاية والتي ظلت تقدم الخدمات الأساسية للاجئين ودعم قطاعات المياه والصحة، لافتا إلى أن هناك مصفوفة يجري العمل على إخراجها لتحديد التدخلات المطلوبة في مجالات التنمية المختلفة تم الاتفاق حولها مع المحليات المستضيفة.