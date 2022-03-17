قرار قضائي لبناني بتوقيف شقيق حاكم مصرف لبنان بتهمة تبييض أموال

بيروت - ( د ب أ ):

أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، اليوم الخميس، قراراً قضى بتوقيف رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتهمة تبييض أموال وإثراء غير مشروع على حساب خزينة مصرف لبنان، وذلك حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وجاء توقيف سلامة بعد جلسة استماع إليه والتحقيق معه "على خلفية إخبار تقدمت به الدائرة القانونية لمجموعة "رواد العدالة" ممثلة بالمحامي هيثم عزو ومجموعة من المحامين .

وكانت القاضية عون قد أصدرت، في وقت سابق اليوم الخميس، قراراً بوضع إشارة منع تصرّف على عقارات وسيارات وأسهم وحصص مصرف "الاعتماد المصرفي".

وكان صدر في 14 مارس الحالي قراراً من عون، قضى بقيد إشارة منع تصرف على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لمصارف بنك بيروت، وبنك عودة، وبنك لبنان والمهجر، وبنك البحر المتوسط وبنك سوسييته جنرال، وكذلك على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لرؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف.

وجاء قرار القاضية عون بعد شكوى مقدمة من محامي الدائرة القانونية لـ "مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام" وآخرين ضد المصارف بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وغيرها من الجرائم.