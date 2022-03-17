كييف: إطلاق سراح عمدة أوكراني مخطوف مقابل 9 روس

برلين - (د ب أ):

أعلنت الحكومة في كييف تحرير إيفان فيدوروف، عمدة مدينة مليتوبول الأوكرانية، الذي تردد مزاعم بأنه تعرض للخطف الأسبوع الماضي.

وقالت وسائل الإعلام المحلية، نقلا عن متحدث باسم المكتب الرئاسي الأوكراني، إنه جرى إطلاق سراح فيدوروف 33 عاما، أمس الأربعاء مقابل تسعة مجنديين روس.

وتردد أن مجهولين اختطفوا فيدوروف يوم الجمعة الماضي في المدينة التي تقع بجنوب البلاد.

ويقطن مليتوبول نحو 150 ألف نسمة، وقد احتلتها القوات الروسية منذ بداية الحرب قبل ثلاثة أسابيع.