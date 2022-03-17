برلمان ليتوانيا يطالب بفرض حظر طيران فوق أوكرانيا

ريجا- (د ب ا):

طالب برلمان ليتوانيا في تصويت بالاجماع اليوم الخميس فرض حظر طيران فوق أوكرانيا.

وأصدر البرلمان بيانا يطالب فيه الامم المتحدة باتخاذ إجراءات فورا لفرض حظر طيران من أجل منع " وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين".

كما طالب البيان البرلمانات الأخرى بالعمل على إقامة ممرات إنسانية في أوكرانيا أثناء إعداد الترتيبات الفنية لإقامة حظر للطيران.

ويشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يطلب فرض حظر طيران فوق بلاده. وهذا من شأنه عرقلة القوات الجوية الروسية عن قصف أهداف في أوكرانيا.

مع ذلك، استبعد حلف شمال الأطلسي(الناتو) إقامة مثل هذه الحظر في ظل مخاوف من امكانية أن يؤديذلك لتصعيد الصراع بصورة كبيرة للغاية.