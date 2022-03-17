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الانقلاب في مالي: المجلس العسكري يأمر بتعليق بث وسائل إعلام فرنسية لنشرها "ادعاءات كاذبة"

01:20 م الخميس 17 مارس 2022
الانقلاب في مالي: المجلس العسكري يأمر بتعليق بث وسائل إعلام فرنسية لنشرها "ادعاءات كاذبة"

المجلس العسكري الحاكم في مالي

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بامكو- (بي بي سي):

أمر المجلس العسكري الحاكم في مالي ليل الأربعاء الخميس، بتعليق بث إذاعة فرنسا الدولية ومحطة فرانس 24 التلفزيونية في مالي بسبب تغطية الوسيلتين الإعلاميتين لأحداث جرت في البلد الأفريقي.

وقال البيان الذي وقعه الكولونيل عبد الله مايغا الناطق باسم الحكومة وإن الحكومة المالية ترفض "بشكل قاطع هذه الادعاءات الكاذبة ضد القوات المسلحة المالية"، وأضاف: " لقد بدأت عملية تعليق بث إذاعة فرنسا الدولية ومحطة فرانس 24 حتى إشعار آخر".

وقالت الحكومة المالية إن تلك "المزاعم الكاذبة" قد وردت في تقرير مؤرَخ في 14 و15 مارس أعطت فيه الإذاعة الفرنسية مساحة لضحايا الانتهاكات التي اتَهمت فيها الوسيلتان الإعلاميتان الفرنسيتان الجيش المالي والمجموعة الخاصة الروسية فاغنر بارتكابها، وهو أمر تنفيه الحكومة.

وتتم متابعة إذاعة فرنسا الدولية ومحطة فرانس 24 ،اللتين تغطيان الأخبار الإفريقية عن كثب، على نطاق واسع في مالي.

هذا المحتوى من

BBC
القوات المسلحة المالية فرنسا بامكو الانقلاب في مالي
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