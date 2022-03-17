موسكو: سددت 117 مليون دولار مترتبة عليها لفوائد سندات أجنبية

موسكو- (أ ف ب):

أكدت روسيا الخميس أنها سددت أول دفعة مترتبة للسندات ما يبعد إمكان تخلفها عن الدفع بينما تم تجميد أصول لها في الخارج بسبب عقوبات غربية.

وقالت وزارة المال في بيان إن "امر الدفع لتسديد فوائد سندات (...) بقيمة إجمالية تبلغ 117,2 مليون دولار (...) نفذ".

وأوضحت الوزارة أنها أرسلت الأموال إلى "مصرف أجنبي" في 14 مارس.

بعد دقائق قالت الحكومة الروسية أن الدفعة تمت بالدولار وليس الروبل بعدما هددت موسكو مرارا بتسديد ديونها الخارجية بالعملة الروسية.

من جهته، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن "روسيا لديها كل الوسائل والإمكانيات اللازمة لتجنب تخلف عن السداد ولا يمكن أن يحدث تقصير". وأضاف إذا حدث تقصير فسيكون أمرا مصطنعا بطبيعته".

وكان أمام موسكو حتى 16 مارس لتسديد هذا المبلغ الذي يشكل دفعة أولى من سلسلة دفعات مترتبة في مارس وأبريل.

ردا على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا جمّد جزء من الاحتياطات الروسية في الخارج بقيمة حوالى 300 مليار دولار بموجب العقوبات الغربية.

وتثير هذه العقوبات مخاوف من تخلف موسكو عن تسديد دفعات مترتبة عليها.

وشلت العقوبات الغربية جزءا من النظام المصرفي والمالي للبلاد وتسببت في انهيار سعر الروبل.

والتخلف عن السداد يقطع الدولة عن الأسواق المالية ويهدد عائدتها لسنوات.