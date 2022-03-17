زلزال قوي يضرب اليابان ويقطع الكهرباء عن الملايين

طوكيو- (بي بي سي):

ضرب زلزال قوي شمال شرقي اليابان، مما أدى إلى قطع الكهرباء عن مليوني منزل، ودفع إلى التحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) في أجزاء من الساحل.

وبلغت قوة الزلزال 7.3 درجة، وضرب المنطقة نفسها التي تسبب فيها زلزال كبير في كارثة فوكوشيما النووية قبل 11 عاما.

وبحسب التقارير، فقد أسفر عن مقتل شخصين وسقوط عشرات الجرحى.

وفي بعض المناطق، تعذر على الناس النهوض من أماكنهم خشية السقوط، واهتزت المباني في العاصمة طوكيو، حسبما قالت وكالة فرانس برس.

ومن الممكن حدوث هزات ارتدادية في فوكوشيما ومياغي وياماغاتا.

وقالت السلطات اليابانية إن الزلزال وقع الساعة 23:36 (14:36 بتوقيت غرينتش).

ولكن السلطات ألغت في وقت لاحق التحذير من تسونامي، إذ قالت الموجات التي وصلت إلى السواحل كانت أقل من المتوقع.

وقالت شركات الكهرباء المحلية إن الكهرباء قُطعت عن نحو 700 ألف منزل في طوكيو و 156 ألفا في شمال شرق اليابان.

وتم تسجيل الزلزال على بعد 57 كيلومترًا (35 ميلًا) قبالة ساحل فوكوشيما على عمق 60 كيلومترًا (37 ميلًا)، وهو ليس ببعيد عن مركز أقوى زلزال في تاريخ اليابان، والذي أودى بحياة 18 ألف شخص في عام 2011.

وتسبب هذا الزلزال المدمر في حدوث تسونامي ودمر محطة فوكوشيما النووية، مما تسبب في كارثة كبيرة بعد تسرب الإشعاع من المحطة المتضررة.