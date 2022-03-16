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سلوفاكيا توافق مبدئيًا على تزويد أوكرانيا بنظام دفاع جوي تنتمي للحقبة السوفيتية

11:52 م الأربعاء 16 مارس 2022
سلوفاكيا توافق مبدئيًا على تزويد أوكرانيا بنظام دفاع جوي تنتمي للحقبة السوفيتية

سلوفاكيا

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سلوفاكيا - (أ ش أ)

وافقت سلوفاكيا مبدئيًا على تزويد أوكرانيا بنظام دفاع جوي رئيسي تنتمي للحقبة السوفيتية.

وأوضحت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن تزويد كييف بهذا النظام الدفاعي يأتي للمساعدة في الدفاع ضد الضربات الجوية الروسية، مضيفة أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي "الناتو" لا يزالان يتحاوران بشأن كيفية إعادة تعبئة القدرات الدفاعية لأوكرانيا.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن سلوفاكيا هي واحدة من ثلاث دول حليفة لـ"الناتو" لديها أنظمة دفاع معنية من هذا الطراز.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد جدد اليوم الأربعاء مطالبته بضرورة فرض منطقة حظر جوي فوق الأراضي الأوكرانية، مضيفاً أن القوات الروسية أطلقت نحو ألف صاروخ على أوكرانيا وقنابل عديدة ومسيرات خلال الثلاثة أسابيع الماضية.

هذا المحتوى من

Asha
سلوفاكيا الدفاع الجوي الاتحاد السوفيتي أوكرانيا
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