فوكوشيما: لا مشكلات بعد زلزال بقوة 7.3 درجة في اليابان

طوكيو - (د ب أ)

ضرب زلزال قوي إقليم فوكوشيما الياباني، اليوم الأربعاء، مما دفع وكالة الأرصاد الجوية إلى إصدار تحذير من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) في مقاطعتي فوكوشيما ومياجي، وأعاد إلى الأذهان ذكريات الكارثة النووية التي وقعت بالمنطقة في عام 2011 .

ويضم الإقليم محطة الطاقة النووية في فوكوشيما، التي تعرضت لانهيار في أعقاب تسونامي في عام 2011، وهي حادثة لا تزال تؤثر على اليابان وتركت مساحة كبيرة محيطة بالمحطة مهجورة حتى اليوم.

ورغم إبلاغ شركة "تيبكو" المشغلة للمحطة في البداية عن حدوث أعطال في المضخات المستخدمة للحفاظ على العناصر المشعة أسفل المياه، قالت الشركة في وقت لاحق إنه "لا توجد أمور غير طبيعية" وأضافت أنها لم تر "تقلبات خطيرة".

ومع ذلك، تسبب الزلزال في خروج قطار شينكانسن فائق السرعة عن القضبان.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الركاب الذين يقدر عددهم بـ100 راكب على متن القطار، لم يتعرضوا لإصابات. ولكن الخبر شكل صدمة نظرا لسجل القطار في مجال السلامة.

كما شعر سكان العاصمة طوكيو، على بعد 300 كيلومتر، بالزلزال القوي الذي استمر لفترة طويلة, والذي أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن قوته بلغت 3ر7 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه على بعد 57 كيلومترا شمال شرق بلدة نامي بمقاطعة فوكوشيما.