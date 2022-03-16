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مجلس الأمن يصوت الجمعة على مشروع قرار روسي بشأن أوكرانيا

11:00 م الأربعاء 16 مارس 2022
مجلس الأمن يصوت الجمعة على مشروع قرار روسي بشأن أوكرانيا

مجلس الأمن

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وكالات

يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة يوم الجمعة المقبلة، للتصويت على مشروع قرار قدمته روسيا بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا.

ويطالب مشروع القرار الروسي، بوصول المساعدات وحماية المدنيين في أوكرانيا، كما يطالب بتوفير الحماية الكاملة للمدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني والأشخاص المعرضون للخطر، ومن بينهم النساء والأطفال.

ويدعو إلى وصول المساعدات بأمان ومن دون عوائق وإلى خروج المدنيين بأمان من أوكرانيا.

ويحتاج أي قرار في مجلس الأمن ليتم تبنيه إلى 9 أصوات على الأقل لصالحه وعدم استخدام روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).

مجلس الأمن روسيا أوكرانيا
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