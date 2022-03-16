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الكرملين: وصف بايدن لبوتين بـ"مجرم حرب" أمر مرفوض ولا يغتفر

10:18 م الأربعاء 16 مارس 2022
الكرملين: وصف بايدن لبوتين بـ"مجرم حرب" أمر مرفوض ولا يغتفر

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

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وكالات

ردت الرئاسة الروسية "الكرملين" الأربعاء، على وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب"، قائلة، إنه أمر مرفوض ولا يمكن التسامح معه.

وندد الكرملين بتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن فلاديمير بوتين، واعتبره أمرًا لا يغتفر.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، إن تصريحات بايدن أمرًا لا يغتفر من رئيس دولة قتلت آلاف الناس بالقنابل.
ووصف الرئيس الأمريكي الأربعاء، بوتين بأنه "مجرم حرب" بسبب هجومه على أوكرانيا، وذلك عقب إلقاء بايدن كلمة بشأن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.

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