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الدفاع الروسية تتهم عناصر كتيبة "آزوف" الأوكرانية بتفجير مسرح في ماريوبول

09:18 م الأربعاء 16 مارس 2022
الدفاع الروسية تتهم عناصر كتيبة "آزوف" الأوكرانية بتفجير مسرح في ماريوبول

أرشيفية

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روسيا - (أ ش أ)

رفضت وزارة الدفاع الروسية اتهامات كييف للقوات الروسية بتنفيذ غارة على مبنى المسرح الدرامي في مدينة ماريوبول، متهمة ما يطلق عليهم عناصر كتيبة "آزوف" بتفجير المبنى.
ونقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن بيان وزارة الدفاع اليوم الأربعاء، إن كتيبة "آزوف" نفذت "استفزازا دمويا جديدا وفجرت مبنى المسرح الذي فخخته في وقت سابق" .. مؤكدة أن "مبنى المسرح في ماريوبول لم ينظر إليه أبدا بمثابة هدف نظرا لوجود خطر محتمل على حياة المدنيين".
وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق أن القوات الروسية دمرت نتيجة غارة جوية مبنى مسرح الدراما في ماريوبول، الذي استخدم كملجأ للمدنيين أثناء عمليات القصف.

هذا المحتوى من

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أوكرانيا روسيا الحرب الروسية ماريوبول تفجير مسرح
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