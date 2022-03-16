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إعلام أوكراني يتهم روسيا بإعدام مدنيين في تشيرنيهيف وموسكو تنفي

09:16 م الأربعاء 16 مارس 2022
إعلام أوكراني يتهم روسيا بإعدام مدنيين في تشيرنيهيف وموسكو تنفي

القصف الروسي على أوكرانيا

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لندن - (د ب أ)

ذكر تقرير لقناة "سوسبيلن" الأوكرانية العامة أنه تم إعدام مجموعة من 10 أشخاص في مدينة تشيرنيهيف بشمال البلاد، عندما كانوا يقفون في طابور للحصول على الخبز.

وتضمن التقرير صورة تردد أنها تظهر الجثث. ونفت وزارة الدفاع الروسية الاتهام، ودفعت بأنها ليس لديها قوات في تشيرنيهيف، وذكرت أن هذا العمل البشع نفذته القوات الأوكرانية أو أن الأمر برمته خدعة من المخابرات الأوكرانية.

وفتح ممثلو الادعاء المحليين بالفعل 200 تحقيق في جرائم حرب مزعومة في المدينة، التي كانت هدفا دائما للهجمات الروسية منذ بدء غزو أوكرانيا قبل نحو ثلاثة أسابيع.

أوكرانيا روسيا إعدام مدنيين تشيرنيهيف
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